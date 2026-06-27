Тюменцам дали рекомендации по безопасным поездкам в период отпускного сезона

В конце июня поток машин заметно растет, многие возвращаются из отпусков или, наоборот, отправляются в путь.

Опытный автомобилист из Тюмени Дмитрий Кашеваров утверждает, что в такие дни на трассах надо быть особенно осторожным и не забывать, что главное — не скорость, а спокойствие.

— Стоит заранее планировать маршрут и по возможности избегать самых загруженных трасс в часы пик. Лучше выехать чуть раньше или, напротив, чуть позже — разница в 30–40 минут способна избавить от долгого стояния в пробке, — говорит Кашеваров.

По его словам, на перегруженной дороге особенно важно держать дистанцию. При этом не стоит нервничать из за тех, кто пытается вклиниться в ряд, - сообщает Мегатюмень.

— Если навигатор показывает долгую пробку, не обязательно стоять до конца: иногда короткая остановка на обочине (там, где это разрешено) и быстрый взгляд на карту помогают найти объезд, который навигатор просто не успел перестроить, — поделился автолюбитель.