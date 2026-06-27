Новые фильтры спам-звонков усилят защиту жителей Тюмени от мошенников

19:47 27 июня 2026
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Алгоритмы распознавания мошеннических звонков обновят мобильные операторы. Система учитывает не только номер, но и манеру речи звонящего. Это позволяет точнее отсеивать звонки от роботов и злоумышленников. Некоторые вызовы автоматически помечаются как подозрительные, - сообщает Тюменская линия.

"Точность фильтрации растет, но важно помнить, что ни банк, ни госорганы не будут требовать по телефону коды из СМС", – рассказал директор по продуктам и тарифам массового сегмента "Ростелекома" Алексей Демяненко.

Теги: безопасность , мошенники
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