Новые фильтры спам-звонков усилят защиту жителей Тюмени от мошенников

Алгоритмы распознавания мошеннических звонков обновят мобильные операторы. Система учитывает не только номер, но и манеру речи звонящего. Это позволяет точнее отсеивать звонки от роботов и злоумышленников. Некоторые вызовы автоматически помечаются как подозрительные, - сообщает Тюменская линия.
"Точность фильтрации растет, но важно помнить, что ни банк, ни госорганы не будут требовать по телефону коды из СМС", – рассказал директор по продуктам и тарифам массового сегмента "Ростелекома" Алексей Демяненко.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru