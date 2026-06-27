Тюменцы следят за состоянием городских остановок

Горожане контролируют состояние остановок общественного транспорта и сообщают на портал "Тюмень – наш дом", если есть замечания.

У павильонов могут быть повреждения, отсутствовать расписание, присутствуют загрязнения или граффити и надписи. Такие сигналы, в частности, поступили с остановок "СК "Здоровье", "Магазин "Буратино", "ТВВИКУ", "Западно-Сибирский медицинский центр", "Многопрофильный колледж" и др.

Каждое обращение жителей рассматривается. Пассажиры могут поддержать другие сообщения или добавить свои. Практически у всех сообщений статус "Проблема решена", - сообщает Вслух.ру.