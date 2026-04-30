Тюменские пожарные спасли 250 человек за 2025 год

В 2025 году сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС России по Тюменской области выезжали на пожары более 4 200 раз, спасли жизни 250 человек. В День пожарной охраны России губернатор Александр Моор поблагодарил их за службу.

"День пожарной охраны - это ещё один повод сказать спасибо тем, кто ежедневно рискует жизнью, чтобы защитить нас с вами от опасной стихии. Их работа – настоящий подвиг. От имени всех жителей Тюменской области поздравляю действующих сотрудников пожарной охраны и ветеранов с праздником. Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в службе!" - нписал Моор в "Максе".

В прошлом году в регионе завершилось создание областной противопожарной службы. Сейчас в неё входит 115 отдельных постов и 144 единицы пожарной техники. Работники совершили в 2025 году более двух тысяч выездов.