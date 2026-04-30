Тюменские депутаты 120-летию российского парламентаризма посвятили конференцию

В Большом зале Тюменской областной думы состоялось пленарное заседание конференции "120 лет российскому парламентаризму: прошлое, настоящее, будущее". Форум собрал представителей исполнительной и законодательной власти, местного самоуправления, общественных объединений, научных и образовательных организаций, студентов и учащихся.

Открывая конференцию, председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов поздравил собравшихся со 120-летием российского парламентаризма. Он напомнил, что 27 апреля 1906 года состоялось одно из самых значимых событий в истории страны. В Российской империи начал работу первый Государственный совет и первая Государственная Дума. Был сделан шаг от абсолютной монархии в сторону демократических преобразований и перехода к конституционной монархии. "Оглядываясь на более чем вековой путь, можно констатировать, что российский парламентаризм состоялся, состоялся именно как система народного представительства, работающая на результат", - отметил глава облдумы. Он добавил, что без развитого парламентаризма невозможна эволюция государства.

По словам Фуата Сайфитдинова, формирование современного российского парламентаризма началось с принятия на референдуме 12 декабря 1993 года новой Конституции России, определившей принципы и систему государственного устройства современной России и закрепившей основные права и свободы граждан. Одновременно состоялись выборы в новые органы государственной власти – Государственную Думу и Совет Федерации. Параллельно с формированием высшей законодательной власти в стране происходил процесс создания законодательных органов регионов как элемента российского парламентаризма. "Главная отличительная особенность Тюменской областной думы и ее уникальность заключается в том, что в соответствии с Конституцией Российской Федерации депутатский корпус избирается населением трёх субъектов: Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа", - подчеркнул спикер облдумы.

Он акцентировал внимание на том, что депутаты первого созыва вместе с коллегами из автономных округов создали уникальный совещательный орган – Совет трех дум, позже переименованный в Совет законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. Сегодня это постоянно действующий, эффективный консультативно-совещательный орган.

"Благодаря незыблемым принципам, лежащим в основе парламентаризма, граждане России в сентябре 2026 года могут реализовать своё конституционное право избирать и быть избранными в представительные органы государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. В этом заключается высшая форма осуществления представительного народовластия", - уверен Фуат Сайфитдинов.

По его мнению, российский парламентаризм прошёл долгий и трудный путь становления и развития, но его потенциал далеко не исчерпан. "Роль парламентаризма в современном обществе возрастает. Он объективно становится средоточием ценностей представительной демократии, способом её организации и инструментом функционирования", - подчеркнул Фуат Сайфитдинов. Он пожелал всем участникам конференции плодотворной работы и интересных дискуссий.

Своё приветствие направил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев. В нем, в частности, говорится, что, несмотря на все изменения, через которые за свою историю прошел российский парламентаризм, неизменной оставалась суть парламентской работы – в центре нее всегда находится человек, его права, свободы и законные интересы. Он выразил уверенность, что конференция станет площадкой для глубокого анализа пройденного пути, смелых идей и конструктивных предложений, которые лягут в основу будущих законопроектов. "Только опираясь на исторический опыт и учитывая современные реалии, мы сможем сохранить единство нашей многонациональной страны и обеспечить ее уверенное движение вперед", - резюмировал сенатор.

По мнению губернатора Тюменской области Александра Моора, юбилейная дата подчеркивает значимость представительных законодательных органов власти. Они вносят свой заметный вклад в развитие региона и страны. "Голосуя за бюджет, депутаты напрямую участвуют в принятии решений о строительстве конкретной школы и детского сада, медицинских учреждений, дорог или введении мер поддержки бизнеса и граждан. Быстрая реакция депутатов Тюменской областной думы на изменения и требования времени позволяет оперативно адаптироваться к новым условиям и эффективно решать в нашем регионе возникающие проблемы", - сказал глава региона.

Депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Иван Квитка отметил, что Тюменская область является среди субъектов страны лидером по уровню и качеству жизни. Это результат серьёзного труда жителей региона, эффективного взаимодействия депутатов Госдумы и сенаторов, депутатов Тюменской областной думы и органов исполнительной власти региона. "Деятельность Тюменской областной думы по праву считается одной из самых эффективных в России. Депутатский корпус всегда ответственно подходит к принятию решений. Каждая инициатива детально обсуждается в ходе заседания думы и профильных комитетов. Нормативная база совершенствуется постоянно. Наш регион преображается, создаются условия для стабильного развития муниципальных образований и повышения уровня жизни граждан", - сказал Иван Квитка.

С приветственным словом также выступили главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко; председатель Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Ямкин; председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов; председатель комитета по развитию институтов гражданского общества, информационной политике и делам религий Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Рустам Ишмухаметов; председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Законодательного Собрания Свердловской области Евгений Старков.

На пленарном заседании прозвучали доклады: о роли законодательных органов в политической системе Российской Федерации, с которым выступил заместитель председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. О роли гражданского общества в становлении и развитии современного российского парламентаризма сообщил председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев. О социализации и реабилитации участников специальной военной операции рассказал Герой России, заместитель начальника ТВВИКУ Рустам Сайфуллин. О роли депутатов в патриотическом воспитании молодежи на примере регионального проекта партии "Единая Россия" "Оружие Победы" проинформировал участников первый заместитель председателя Тюменской областной Думы, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов. Об избирательной системе Российской Федерации и обеспечении гражданских прав и свобод сообщил председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.