Для жителей Тюмени и Тюменского округа организуют 28 точек набора воды

Работают 6 временных водоразборных устройств (колонки), 10 будут смонитрованы сегодня, 30 июля. Решение принято губернатором Тюменской области Александром Моором.

30 июля передвижные пункты набора воды будут открыты:

Тюмень:

▪️ ул. Ямская, 118 (парковка у ТЦ "Ямской" - с 14.00 - 15.30

▪️ ул. Комбинатская, 54/1 (парковка ) с 17.00-18.30

▪️ ул. Чернышевского, 2 а (парковка) с 20.00 до 22.00

▪️ ул. Восстания, 2 (парковка у магазина "Пятерочка") с 14.00 до 15.30

▪️ ул. Амурская, 39 (парковка) с 17.00 -18.30

▪️ ул. Мира, 2б (парковка у магазина "Монетка") с 20.00 -22.00

▪️ ул. Московский тракт, 179 к1 (парковка) с 14.00-15.30

▪️ ул. Московский тракт,137 (парковка у магазина "Магнит косметик" с 17.00 -18.30

▪️ ул. Московский тракт, 150 а - Корневского (парковка) с 20.00 -22.00

▪️ ул.Чаплина, 123 (парковка) с 14.00 -15.30

▪️ ул. Ставропольская, 4/1 (парковка у магазина "Магнит") с 17.00 -18.30

▪️ ул. Червишевский тракт, 92 (парковка) с 20.00-22.00

▪️ ул.Протозанова, 14 (парковка) с 14.00-15.30

▪️ ул. Фармана Салманова, 14 (парковка) с 17.00-18.30

▪️ ул. Обдорская, 1 (парковка) с 20.00-22.00

▪️ ул. Валерии Гнаровской, 12 (парковка у ТЦ "Фаворит") с 14.00-15.30

▪️ ул. Широтная, 80 (парковка у ТЦ "Широтный")с 17.00- 18.30

▪️ ул. Олимпийская, 46 (парковка у аптеки "Живика") с 20.00 -22.00

▪️ ул. Монтажников, 41 (парковка) с 14.00 -15.30

▪️ ул. И.Словцова, 21 (парковка) с 17.00- 18.30

▪️ ул. Моторостроителей, 9 (парковка) с 20.00 - 22.00

Тюменский округ:

пос. Боровский:

▪️ ул.Мира, 34 (парковка) с 20.00 -20.30

▪️ ул. Ленинградская, 12 (парковка) с 21.00 -21.30

▪️ ул. Новая Озерная, 90 (парковка) с 22.00 -22.30

с. Кулаково

▪️ пер. Коммунальный, 4 (парковка) с 23.00 - 23.30

с.Луговое

▪️ ул. Школьная, 6 (парковка) с 22.00 -22.30

д. Патрушева

▪️ ул. Трактовая, 137 (парковка) с 20.00 - 20.30

▪️ ул. Александра Пушкина (парковка) с 21.00 - 21.30

Подробнее по телефону: 540-940

График работы на 31 июля будет опубликован в Информационном центре Правительства Тюменской области.