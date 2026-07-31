Более 20 дорог отремонтировали в Тюменской области по нацпроекту

22 дорожных объекта отремонтировали в Тюменской области в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни". Пять из них уже введены в эксплуатацию.

"Ремонт дорог одновременно идёт в Абатском, Заводоуковском, Ишимском, Омутинском, Тюменском и Упоровском муниципальных округах. Кроме устройства асфальтобетонного покрытия на дорогах регионального и межмуниципального значения выполняются работы по установке недостающих дорожных знаков и приведение обстановки автомобильных дорог в соответствие с проектом организации дорожного движения. Подрядчики ведут противопожарные мероприятия — вырубку кустарниковой растительности и другое", — рассказали в Управлении автомобильных дорог Тюменской области.