Масштабная реконструкция Метелевских водоочистных сооружений завершится в течение двух лет

Масштабную реконструкцию Метелёвских водоочистных сооружений завершат в течение двух лет. Планомерное обновление водоочистных сооружений ведется с 2018 года на действующем объекте без остановки процесса водоочистки. Специалистам приходится тонко настраивать все системы, чтобы обеспечивать чистой питьевой водой жителей и предприятия агломерации, сообщили в департаменте ЖКХ ТО.

На сегодня проведена реконструкция насосной станции первого подъёма, внедрены водовоздушная промывка скорых фильтров, автоматизированные установки химреагентов, модернизированы системы обеззараживания воды, работают системы подачи угольной пульпы, автоматизированные станции углевания и установки деманганации.

В текущем году завершаются работы по реконструкции отстойников и смесителей. В активной фазе реконструкция одного из четырех резервуаров чистой воды. В ближайшие два года специалистам предстоит обновить фильтровальный зал.

Губернато Александр Моор после осмотра объектов заявил журналистам, что заключенное в 2017 году концессионное соглашение с "Росводоканалом" было верным решением и сейчас это сотрудничество масштабируется на весь регион:

На мой взгляд это доказывает, что тогда мы сделали правильный ход – в 2017 году подписали концессионное соглашение. Тогда это было самое крупное соглашение в сфере водоснабжения и водоотведения – 24 млрд рублей. Все объекты, которые были запланированы к строительству, реконструкции и ремонту, водоканалом выполнены даже быстрее и эффективнее чем предполагалось.

Опыт, полученный во взаимодействии с этим концессионером, теперь распространяется на другие муниципалитеты. Только в прошлом году заключены ещё 16 концессионных соглашений общим объёмом инвестиций более 54 млрд рублей.

В год Метелёвские ВОС очищают свыше 36 млн кубометров воды, обеспечивая потребность 55% жителей агломерации.