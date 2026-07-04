В тюменском аэропорту летом откроют новую часть аэровокзального комплекса

Вторую очередь обновленного здания аэропорта "Рощино" планируют открыть для пассажиров уже этим летом - в аэровокзальном комплексе практически всё готово, остались небольшие штрихи, сообщил после визита на объект губернатор Александр Моор.

Реконструкцию "Рощино" компания "Новапорт Холдинг" – владелец аэропорта, начала в 2023 году. По проекту площадь нашей воздушной гавани увеличится вдвое, пропускная способность – втрое. Телескопических трапов – семь, и они уже работают. Вырастет количество стоек регистрации с 15 до 39. Все работы идут по плану, и это с учётом, что на время стройки аэропорт продолжает функционировать в обычном режиме.

"Уже сейчас заметно, насколько комфортнее будет в обновлённом здании. Полностью завершить реконструкцию аэровокзала планируется к осени 2027 года", - отметил Моор.