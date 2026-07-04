"Время юных героев" открыли в Тюмени

Военно-патриотический лагерь "Время юных героев" открыл первую смену в 2026 году в Тюмени, церемония состоялась в филиале Центра "Воин" в Тюмени и собрала 150 подростков в возрасте от 14 до 17 лет, педагогов и почетных гостей.

Летние сборы проходят в течение двух недель и помогают ребятам освоить виды военной подготовки, развить навыки управления БПЛА, обрести новых друзей и научиться работать в команде. Окончив программу, курсанты получают сертификат.

Сергей Рябов, директор тюменского филиала "Воина":

За время обучения подросткам важно как можно больше усваивать информации, которую передают наши инструкторы. Все знания пригодятся в жизни. Здесь собрались ребята - единомышленники, но с разными увлечениями, тем интереснее будет идти образовательный процесс для каждого курсанта.

Первую смену "Время юных героев" в Тюмени провели три года назад, был признан одной из лучших практик в стране и удостоен звания лауреата национальной премии "Патриот-2023". Уже состоялись 11 профильных смен лагеря, в которых участвовали 2 100 юношей и девушек. В этом году для 400 подростков пройдут три летние смены на базе центров "Алые паруса" и "Аванпост".