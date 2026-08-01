Спрос на китайские автомобили с пробегом в Тюменской области вырос на 4,4%

Эксперты Авито Авто подвели итоги июля 2026 года на рынке китайских автомобилей с пробегом в Тюменской области. По данным платформы, спрос на них вырос на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Авито Авто.

В число марок с наиболее заметной динамикой спроса вошли Zeekr, JAC и HAVAL, а самыми популярными моделями стали Geely Emgrand EC7, Chery Tiggo (T11) и Qiyuan Q05. Согласно данным Авито Авто, в июле 2026 года спрос на китайские автомобили с пробегом в Тюменской области вырос на 4,4% год к году. Их средняя стоимость составила 1,94 млн рублей.

Наибольший прирост спроса среди марок продемонстрировал Zeekr — его показатель за год вырос почти вчетверо (+276,5%). В топ-4 также вошли JAC (+30%), HAVAL (+13,5%) и Geely (+8,6%). Среди конкретных моделей наибольший рост спроса показали HAVAL Dargo (более чем вдвое), Chery Tiggo 7 Pro (+68,4%) и Chery Tiggo 4 (+21,7%).

Лидерами по популярности среди китайских автомобилей с пробегом стали Geely Emgrand EC7 (358 тыс. рублей) и Chery Tiggo (T11) (347 тыс. руб.). Также в топ-10 моделей вошли Qiyuan Q05 (2 млн руб.), Chery Tiggo 7 Pro Max (1,99 млн руб.), Geely Monjaro (3,56 млн руб.), LIFAN Solano (324 тыс. руб.), LIFAN Smily (320) (190 тыс. руб.), Geely Coolray (1,79 млн руб.), Qiyuan A06 (2,25 млн руб.) и Zeekr 001 (4,74 млн руб.).

Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито:

Спрос на китайские автомобили с пробегом уверенно растет в сравнении со вторичным рынком в целом. Кроме того, в июле 2026 года доля предложений китайских автомобилей на вторичном рынке в целом по России впервые превысила 6%. Наибольший спрос концентрируется вокруг отдельных моделей: среди лидеров — Geely Monjaro и HAVAL Jolion. Снижение цен на популярные модели Changan и LIFAN также повышает их конкурентоспособность и поддерживает интерес покупателей.

По итогам июля средняя цена некоторых моделей заметно снизилась. В числе лидеров по этому показателю Geely MK Cross (-13,8%, до 203 тыс. руб.), Great Wall Hover.

Динамика средней цены зависит не только от изменения стоимости конкретной модели, но и от изменения структуры рынка. Чем больше в продаже доступных версий определенной модели или бюджетных транспортных средств конкретной марки, тем ниже и их средняя цена.(-12,7%, до 365 тыс. руб.), Zeekr 001 (-11,5%, до 4,74 млн руб.), Chery Tiggo (T11) (-9,7%, до 347 тыс. руб.) и Great Wall Hover H3 (-9,1%, до 638 тыс. руб.).

"Интерес к китайским авто растет вместе с ростом уровня доверия покупателей. Однако по ним пока не так много экспертизы, поэтому перед покупкой важно получить полную историю машины. Например, при проверке автомобиля важно учитывать сразу несколько факторов: история обслуживания, участие в ДТП, использование в качестве такси или каршеринга, юридический статус и многое другое. В Автотеке этот массив информации, который сервис получает с более чем 2000 источников, агрегируется в подробный и понятный отчет, а технологии ИИ анализируют всю имеющуюся информацию и выделяют ключевые факты", — добавляет Андрей Ковалев.