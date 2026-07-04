Проверить реальные выплаты страховой компании можно на сайте Сбера

Сбер разместил у себя на сайте список страховых компаний по программам ипотечного страхования жизни, основанный на объемах их выплат заёмщикам банка. Об этом сообщил старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский на Финансовом конгрессе Банка России, пишет издание "Коммерсантъ".

Список отражает долю выплат от общего числа заявленных страховых случаев по программам ипотечного кредитования Сбербанка. На текущий момент в нём 16 компаний. В ТОП-5 вошли: "СберСтрахование жизни" с долей выплат 86%, "СОГАЗ" (54%), "РЕСО-Гарантия" (52%), "Росгосстрах" (48%) и "Абсолют страхование" (46%).

Как сообщается, раскрытие таких данных – одна из мер по повышению прозрачности рынка ипотечного страхования жизни.

"Мы хотим дать человеку возможность выбирать продукт не по стоимость, а по его ценности для себя. И отрасли необходимо менять подход к страхованию, ориентируясь именно на это. Например, мы убеждены, что страховая компания должна сама максимально оперативно и проактивно собирать необходимые документы и производить выплату. Родственники могут даже не знать, что заёмщик был застрахован. Главное – чтобы они получили помощь как можно раньше. Только так можно повысить ценность продуктов и уровень доверия людей к ним", - отметил Руслан Вестеровский.

Сбер планирует обновлять данный список ежеквартально, а также распространить аналогичный подход и на другие виды страхования.