Тюменский департамент инвестполитики отмечает 20 лет работы

Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области был учреждён Постановлением Губернатора Тюменской области от 3 июля 2006 года №313 с целью создания благоприятных условий для развития бизнеса и привлечения новых инвесторов в регион, оказание содействия в реализации проектов.

За 20 лет департамент стал ведущим драйвером развития предпринимательства, не просто оказывая поддержку - формируя деловой климат, внедряя лучшие практики для промышленности, производительности труда, развивая креативные индустрий и инновации.

В Тюменской области осуществляют деятельность более 82 000 предпринимателей и 200 000 самозанятых. За два десятка лет оказана поддержка не одной сотне предприятий, созданы и действуют 4 индустриальных парка.

Курирует развитие Западно-Сибирского Научно образовательного центра и профильные направления по созданию Межуниверситетского Кампуса.

Департамент развивает внешнеэкономическую деятельность. За этот период количество экспортёров увеличилось в 7 раз.

Команда департамента активно участвует в проведении образовательных мероприятий, деловых конференций и форумов.

"Инвестиционная политика-главное направление работы, а это слаженная деятельность всех институтов развития бизнеса - единой инвестиционной команды InvestTyumen, поиск и подбор оптимальных инструментов поддержки реализуемых проектов. Результат: новые предприятия и заводы, рабочие места, рост поступления налогов в областной бюджет. Существенный вклад в развитие региона"6 - отмечают в депинвестполитики.