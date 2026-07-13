Более 85 изданий тюменских авторов претеднуют на статус "Книга года"

Более 85 изданий принимают участие в XX региональном конкурсе "Книга года – 2026". Работы участников будут оценены в семи номинациях.

На статус лучшей претендуют книги о единстве родного края, патриотизме, науке, учебные, художественная и детская проза, поэтические книги.

Прием заявок продлится до 20 сентября. Для участия необходимо заполнить заявку в библиотеке или онлайн и предоставить книгу (если издание не поступало в фонд в качестве обязательного экземпляра) в Тюменскую областную научную библиотеку имени Д. И. Менделеева (г. Тюмень, улица Орджоникидзе, 59). Подробности можно уточнить по телефону: +7 (3452) 565-300, доб. 4141.