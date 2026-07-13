Школу фермера в Тюмени окончили 13 ветеранов боевых действий

В Тюмени завершился очередной поток "Школы фермера", обучение на нем прошли 30 жителей региона, в том числе 13 ветеранов специальной военной операции, сообщает депАПК.

Профпереподготовка в "Школе фермера" проводится по нацпроекту "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Программа на 256 часов включила модули по экономике, управлению, правовым основам кооперации и работе с каналами сбыта. Итогом стала защита бизнес-проектов. Вручение дипломов прошло в Аграрном институте ТюмГУ.

"За время реализации проект "Школа фермера" сформировал в регионе устойчивую систему подготовки кадров для малого агробизнеса. Выпускники разных лет сегодня ведут собственные хозяйства, развивают кооперативы и занимаются производством собственной продукции. Следующий набор слушателей будет объявлен дополнительно", - сообщили в депАПК.