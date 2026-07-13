В Тюмени начались предпраздничные субботники

С 13 по 18 июля в преддверии Дня города в Калининском административном округе пройдёт экологический субботник, управа приглашает жителей округа, трудовые коллективы и общественные организации принять в нем активное участие.

"Давайте покажем, что наш Калининский округ — самый дружный и чистый в городе. Берите с собой хорошее настроение, детей и друзей. Сделаем Тюмень лучше вместе. По вопросам организации субботника обращаться по телефону 43-49-97", - гворится в сообщении.