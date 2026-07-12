Третья неделя Летнего фестиваля сообществ в Тюменской области будет посвящена истории первого русского города Сибири

С 20 по 29 июля для жителей и гостей региона пройдут игры, мастер-классы, встречи с локальными ремесленниками, археологами и краеведами, а также уличные праздники от общественных пространств региона.

Гости смогут попробовать себя в роли архитектора будущего, сделать сувенир по мотивам древней керамики, послушать городские легенды и порисовать на свежем воздухе. Участие во всех мероприятиях бесплатное.

Третья тематическая неделя Летнего фестиваля сообществ пройдет под темой "Город по любви". Она посвящена истории, традициям и достижениям первого русского города в Сибири — Тюмени.

"В новую фестивальную неделю "Город по любви" пройдет серия мероприятий, цель которых — подчеркнуть значимость культурного наследия Тюменской области. События от общественных пространств и сообществ позволят жителям и гостям региона ближе познакомиться с историей и вкладом местных жителей в его развитие. Ключевая идея проекта: Тюменская область начинается с каждого из нас", — рассказал Владислав Татаринцев, генеральный директор АНО "Агентство современных коммуникаций".

19 июля в 14:00 в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23А, стр.1) пройдет игра "Город будущего". Все желающие соберутся в команды и представят, какой будет Тюмень через десятки лет. Участники придумают проекты развития города и презентуют их экспертам.

Там же 21 июля в 19:00 состоится открытая встреча клуба "Лучше вместе". Местные авторы и ремесленники расскажут, как рождаются их проекты, и в формате живого разговора поделятся секретами мастерства.

22 июля в 10:00 в мультицентре "Моя территория" в Ишиме (ул. Ленина, 7) пройдет мастер-класс "Валенок на счастье". Участники под руководством мастера познакомятся с основами традиционного ремесла и создадут декоративные мини-валенки из шерсти. Готовое изделие станет памятным сувениром и напоминанием о культурных традициях региона.

С 23 по 25 июля в 18:00 в центре "Космос" (ул. Республики, 165А) покажут спектакль "А по берегам Туры: живая память города", посвященный 440-летию Тюмени. Зрители увидят документальную постановку по воспоминаниям жителей старшего поколения о городе середины XX века, а затем смогут поучаствовать в мастер-классе по плетению сирени — символа памяти и семейных традиций.

24 июля в 19:00 в тюменском мультицентре "Моя Территория" (ул. Ванцетти, 1) пройдет мастер-класс "Мастерская древних технологий". Гости увидят артефакты с раскопок на площади Борцов революции и смогут прикоснуться к ним, а затем сделают брелоки из полимерной глины с древними узорами, попутно узнавая об орнаментах и быте предков.

В этот же день в 17:00 команда мультицентра "Моя территория" в Тобольске (ул. Красноармейская ул., 6/4) на площадке Аптекарского сада проведет событие "Тобольск в деталях. Шепот городских легенд". Краевед расскажет необычные и малоизвестные истории Тобольска. Гости увидят старые фотографии города и попробуют угадать, где сделаны снимки. В конце получат задание: найти значимое место в городе и записать его историю. Эти заметки станут основой для следующего события.

28 июля в 10:00 в мультицентре "Моя территория" в Ишиме (ул. Ленина, 7) пройдет экскурсия "Маленькие истории в валенках". Участники с экскурсоводом и аудиогидом пройдут по знаковым местам города, узнают его историю, культурное наследие и интересные факты о значимых объектах.

29 июля в 16:30 команда тобольского мультицентра "Моя территория" (ул. Красноармейская ул., 6/4) приглашает жителей порисовать на пленэре и познакомиться с лучшими фотоработами горожан — "На холсте и в сердце: Живые истории Тобольска". Тут же появится интерактивная карта "Теплые стены Тобольска" из фанерных домиков, - сообщает Мой-портал.ру.

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