Эксперты составили подборку самых необычных услуг, востребованных у тюменцев

В пресс-службе "Авито услуг" рассказали, для людей, кому не хватает поддержки пригодится сервис "Оправдаю вас в любой ситуации". Проиграли в споре? Опоздали на встречу? Съели лишний кусочек торта и вините себя? Не переживайте, всегда есть человек, который оправдает вас перед самим собой и докажет, что вы были правы, а все остальные ошибались.

Кому скучно, умный собеседник с портала онлайн-объявлений готов рассказать 10 интересных фактов. Для этого он по запросу сделает тематическую подборку на любую тему.

"От истории Древнего Рима до особенностей поведения осьминогов — такой формат покупают ради развлечения, новых знаний или просто интересного общения. Получается что-то среднее между мини-лекцией и дружеской беседой", - уточнили в компании.

Еще одна востребованная услуга – занять очередь для клиента. Судя по отзывам, актуальность не исчезает даже в цифровую эпоху. Особенно востребован такой сервис во время распродаж, запуска ограниченных коллекций или при оформлении документов, где живые очереди все еще остаются частью процесса. Фактически человек продает не время,

а возможность сэкономить несколько часов чужой жизни.

Суть услуги "беру все, что вам не нужно" проста: исполнитель готов принять любой подарок без дополнительных условий. Кому-то нужен неожиданный сюрприз, кто-то избавляется от ненужных вещей, а кто-то просто хочет поднять настроение незнакомому человеку. С точки зрения бизнеса такая модель выглядит странно, но как социальный эксперимент работает отлично.

"Нытинг" - если коучинг помогает достигать целей, то этот формат предлагает прямо противоположное. Исполнитель готов выслушать жалобы на работу, погоду, начальство, соседей и жизнь в целом, - сообщает Тюменская линия.