Тюменский массажист объяснил, почему нельзя самостоятельно разминать болезненные участки тела

Многие, ощущая боль в какой либо области тела, стремятся как следует размять проблемное место. Как правило, страдания приводят таких людей в массажный кабинет. Специалист по работе с лицом и телом Евгения Кузнецова рассказала, почему подобный подход может стать медвежьей услугой для организма.

По словам эксперта, нередко боль вызывает напряженная мышца. Как правило, мускул напрягается в те моменты, когда другие ткани не справляются со своей нагрузкой. То есть получается: одна мышца работает, а остальные "ленятся".

Если в этой ситуации интенсивно воздействовать на перегруженную мышцу, тело может потерять устойчивость: ему придется искать новые способы компенсации, из за чего, к примеру, могут начаться проблемы с осанкой.

— То есть вы своему телу оказываете "медвежью услугу", — отмечает специалист.

Массаж — это не только механические действия руками, но и тщательный анализ самочувствия и состояния пациента. Очень важно скрупулезно все изучить и составить полную картину, - сообщает Мегатюмень.

— Работать нужно, включая голову. Так, например, чтобы включить неработающие "ленивые" мышцы, есть специальные техники. Но перед их применением важно правильно понять ситуацию, в которой оказался пациент, — заключила Евгения Кузнецова.