Капитальный ремонт многоквартирных домов в Тюменской области выполняют около 70 компаний

Многолетняя региональная программа обеспечивает подрядчиков объемами работы на годы вперед. Это позволяет организациям планировать свое развитие и социальную стабильность, - рассказал заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов, комментируя итоги совещания с руководителями подрядных организаций, которое прошло в департаменте ЖКХ.

"Второй год мы проводим регулярные встречи с подрядными организациями. Это дает очень серьезный положительный эффект, потому что самое ценное в современном мире – информация. Это возможность планировать свои бизнес-процессы, выстраивать производственную деятельность. В реестре квалифицированных подрядных организаций,

которые имеют право выполнять работы по капремонту, более 300 компаний. Из них почти 70 активно работают с Фондом капитального ремонта", - привел данные замгубернатора.

Планировать свою деятельность они могут на годы, что позволяет обеспечивать долгосрочность региональной программы капитального ремонта. "Напомню, что она рассчитана на 30 лет и состоит из трехлетних подпрограмм.

Коллективы видят, что участвуя в этой большой работе по обновлению многоквартирных домов, можно иметь уверенность будущем", - уточнил Павел Перевалов, - сообщает Тюменская линия.