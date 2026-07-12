Эксперты рассказали, можно ли сэкономить на заправке автомобиля ночью

Существует гипотеза, что заправлять машину поздно вечером или ночью поможет значительно сэкономить. Сторонники теории уверены: пока земля не прогрелась, плотность бензина выше, а значит, в бак за те же деньги "влезет" больше топлива.

Топливо действительно расширяется при нагреве, увеличиваясь в объеме, в то время как его масса остается неизменной.

Как рассказала эксперт топливного рынка Анастасия Бунина, этот эффект часто сбивает с толку бортовые компьютеры автомобилей. По ее словам, водитель может заметить любопытный момент, когда днем приборная панель показывает запас хода на условные 900 километров, а вечером, после того как температура упала и плотность увеличилась, цифра резко снижается, например, до 850 километров.

Эксперт подчеркивает, датчик просто фиксирует уменьшение объема при охлаждении, ориентируясь на текущую плотность. При этом Анастасия Бунина подчеркивает, что финансовые потери автомобилистов в этом случае равны нулю.

Современные стандарты работы АЗС практически исключают возможность заработка на разнице температур. По словам специалиста, на всех без исключения станциях установлен четкий предел погрешности, прописанный в нормативных документах, - сообщает АиФ-Тюмень.