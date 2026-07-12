Театральный фестиваль "Айда в деревню" вновь пройдет на родине Петра Ершова

18 июля в селе Ершово Ишимского округа пройдет третий ежегодный театральный фестиваль под открытым небом "Айда в деревню". В 2026 году проект получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

Главным гостем фестиваля станет северо-казахстанский русский молодежный театр "Тишина Закулисья" из Петропавловска. Театр покажет спектакль "Сузге" по произведению П.П. Ершова. Об этом "Вслух.ру" сообщили организаторы фестиваля.

Также в программе:

• интерактивный спектакль "Бабушкина сказка" от танцующих бабушек Ишима;

• выступление Андрея Рагозина (с. Большое Сорокино) с программой "Золотые хиты нашей молодости" и танцевальным блоком.

За годы существования фестиваля зрители уже увидели кукольные спектакли по сказке "Конек-Горбунок", постановку "Баранкин, будь человеком" по повести еще одного земляка — В.В. Медведева, выступления Д. Курочкина на старинных инструментах, спектакли ишимского народного театра "Зеркало" и многое другое.

С 11:00 до 13:00 гостей ждут:

• угощение чаем из угольного самовара;

• мастер-классы;

• общение с мини-лошадками;

• сувенирная лавка;

• фотозоны и многое другое.

Фестиваль пройдет 18 июля с 11:00 в селе Ершово. Вход свободный, - сообщает Вслух.ру.

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