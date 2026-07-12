Врач объяснил, влияют ли магнитные бури на самочувствие людей

Врач педиатр Константин Морозов рассказал о влиянии космоса на здоровье человека. Это миф. Магнитной бурей называется процесс возмущения магнитного поля Земли из за вспышек на Солнце. Их интенсивность измеряется по шкале G, где балл от 1 до 5 считается слабым, а значит, сам процесс может пройти незаметно. Если сила бури достигает отметки выше 5 баллов, в небе могут появляться масштабные и эффектные полярные сияния.

По мнению Константина Морозова, магнитные бури не способны вызывать головные боли и прочий дискомфорт в теле.

— Изначально ученые имели такие предположения после того, как начали изучать магнитное поле человека и электромагнитное поле — например, в контексте МРТ и ЭКГ. Но в итоге подтвердить воздействие излучения Солнца на нас в исследованиях не смогли, — пояснил Морозов.

Специалист уверен, плохое самочувствие в реальности никак не связано с влиянием космоса на организм.

— Чаще всего боли обусловлены другими причинами. Значительную роль играют ожидания самих людей — по типу самоисполняющегося пророчества, ноцебо. Так называется эффект похожий на плацебо. Человек ждет головной боли, готовится к ней, напрягается — и в итоге она возникает из за спазма, — пояснил специалист.

Среди распространенных причин головных болей врач также назвал недосып, хронический стресс, мигрени и перепады атмосферного давления, - сообщает Мегатюмень.