Тюменцы смогут входить в приложения доставки еды с помощью биометрии

Вход по отпечатку пальца или Face ID внедряют некоторые сервисы доставки еды. Это создаст сложности для мошенников, даже если они узнают пароль.

"Биометрия не заменяет бдительность, но добавляет еще один слой защиты. Особенно это актуально для сервисов, где привязаны карты и сохранены адреса доставки", – пояснил директор по продуктам и тарифам массового сегмента "Ростелекома" Алексей Демяненко.

Жителям Тюменской области, которые ценят скорость и безопасность, рекомендуют активировать эту опцию в настройках приложения, - сообщает Тюменская линия.