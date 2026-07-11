Нашествие комаров осложнило сезон тихой охоты в Тюменской области

Группы грибников Тюменской области в соцсетях оживились в последнее время. Многие делятся богатым уловом, самые щедрые указывают и направления сбора. Судя по комментариям, грибов достаточно по всем направлениям от Тюмени – в лесах Московского, Червишевского, Старотобольского, Салаирского, Ирбитского трактов.

Среди улова наблюдается полнейшее разнообразие – собирают белые (пока в небольших количествах), красноголовики, грузди, маслята, лисички и т. д. Тронутых червем – примерно половина. Бывалые грибники утверждают, что это закономерное следствие нынешней дождливой и жаркой погоды и обильных зимних снегопадов.

Однако невероятное количество комаров в лесу смущает многих, и в эпитетах грибники не стесняются: "Думал, к себе в нору унесут и там доедят", "Прямо на руках из леса выносят", "Комары злющие – страсть, и на спреи им плевать", - вот лишь малая часть комментариев, которые выражают общее мнение.

Собираясь за грибами, советуют надевать резиновые сапоги, закрывающие щиколотки, плотную куртку, перчатки и панаму с сеткой, - сообщает Вслух.ру.