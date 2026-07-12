Госучреждения Тюменской области начали использовать защищённые мессенджеры для общения с жителями

Некоторые тюменские госорганизации стали использовать закрытые мессенджеры для

общения с гражданами. Они снабжены сквозным шифрованием и обязательной верификацией участников беседы, - сообщает Тюменская линия. Это общероссийская практика и касается уведомлений от поликлиник, школ и администраций, - рассказал директор по продуктам и тарифам массового сегмента "Ростелекома" Алексей Демяненко.

"Такие каналы исключают подмену отправителя",– отметил он и посоветовал в случае, если сообщение от госорганов пришло в обычном чате, уточнить его подлинность через официальный сайт или горячую линию.