Госучреждения Тюменской области начали использовать защищённые мессенджеры для общения с жителями

17:51 11 июля 2026
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Некоторые тюменские госорганизации стали использовать закрытые мессенджеры для
общения с гражданами. Они снабжены сквозным шифрованием и обязательной верификацией участников беседы, - сообщает Тюменская линия. Это общероссийская практика и касается уведомлений от поликлиник, школ и администраций, - рассказал директор по продуктам и тарифам массового сегмента "Ростелекома" Алексей Демяненко.

"Такие каналы исключают подмену отправителя",– отметил он и посоветовал в случае, если сообщение от госорганов пришло в обычном чате, уточнить его подлинность через официальный сайт или горячую линию.

Теги: безопасность
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