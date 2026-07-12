Семья кинологов из Тюмени рассказала о преданности собак и своей профессии

Супруги Артем и Анна Товмасян служат в кинологическом центре Уральского округа Росгвардии. По случаю Дня семьи, любви и верности они рассказали о своем пути в профессию и четвероногих воспитанниках.

Анна перевелась в Тюмень из другого города и впервые всерьез столкнулась со служебными собаками.

– Это творческая работа, в которой все по-другому, – делится Анна.

Артем помогал супруге адаптироваться, хотя служили они в разных подразделениях. "Мы начали тесно общаться именно из-за кинологии, я ее обучал, – добавляет он.

Одна из самых ярких страниц истории семьи связана с немецкой овчаркой по кличке Кента. Это была первая собака, которую закрепили за Анной. Хрупкой девушке достался эмоционально "взрывной" питомец с непростым характером.

– Кенте тяжело давалась спокойная ходьба, она постоянно рвалась вперед. В истории с ней было все: и слезы, и переживания. Непростой путь, – вспоминает Артем.

Когда овчарке исполнилось два года, ее забрали из центра. Сейчас Кента несет службу в Чеченской Республике и выполняет задачи в зоне СВО.

В будущем супруги мечтают построить дом и забрать кого-то из служебных животных на пенсию.

– Когда ты пять-шесть лет занимаешься с собакой, хочешь ты того или нет, привыкаешь. Она становится товарищем, другом. И когда питомец подходит к возрасту списания, мы часто оставляем их себе. Никто собак не усыпляет, ничего подобного, – рассказывает Артем.

У супругов двое сыновей, они приезжают в центр, проводят время с питомцами, учатся отвечать за других и заботиться.

– Общаясь с животными, дети становятся добрее. Они ухаживают за ними, воспитывают – и в них просыпается ответственность. Коммуникация с четвероногими должна быть с самого детства, как и с людьми, – отмечает Анна.

Супруги уверены: люди могут поучиться у собак открытости и преданности, - сообщает Тюменская область сегодня.