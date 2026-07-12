Из-за подъёма воды в реках тюменские рыбаки перебрались на озёра

Тюменские рыбаки временно сменили дислокацию. Причиной послужили дожди и подъем воды в реках. Если раньше основным местом ловли была Тура, то теперь удочки и фидеры перекочевали на озера и старицы, - рассказал рыбак-любитель Виталий Лазарев.

В начале июня уровень воды в Туре упал более чем на метр, однако после продолжительных ливней река вновь вышла из берегов. Утонувшие прибрежные кусты мешают забросить снасти, а глинистые берега стали опасными из-за топкой грязи.

– Пока одним из мест притяжения речников остается мост через Туру у Воронинских горок, где даже после подъема воды есть, где без опаски забросить снасти, – рассказал ветеран ГИМС МЧС РФ по Тюменской области Сергей Каплин.

По его словам, здесь самое глубокое место на Туре, где может попасться крупный лещ, язь и даже судак. Однако в жару холодолюбивые налимы забиваются в глубокие ямы, а при повышении температуры воды могут массово погибнуть.

Самое близкое от Тюмени озеро Андреевское у поселка Боровский. Помимо карася, в нем водится чебак, щука, судак и даже карп, которого несколько лет назад запустила одна из нефтегазодобывающих компаний.

Также популярны Липовое озеро на перекрестке объездной трассы и Велижанского тракта, озеро Песьяное в районе Лесобазы и Тарманские озера в Нижнетавдинском районе, - сообщает Тюменская область сегодня.