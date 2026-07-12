С сентября 2026 года в России начнёт действовать новый механизм долгосрочной финансовой поддержки граждан

С 1 сентября 2026 года в России вступит в силу новый механизм финансовой поддержки жителей, решивших позаботиться о своем капитале на десятилетия вперед. Речь идет о налоговом вычете по взносам в рамках программы долгосрочных сбережений.

Главная цель этого вычета — сформировать у россиян устойчивую привычку откладывать средства на длительную перспективу. Механизм позволяет вернуть часть ранее уплаченного НДФЛ, фактически увеличивая доходность накоплений.

"При помощи этого инструмента долгосрочные сбережения превращаются не в обременительную обязанность, а в разумную стратегию, приносящую ощутимую финансовую выгоду", — отмечает профессор Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина.

Вернуть можно только те суммы, которые ранее были реально перечислены в бюджет в виде налогов. При этом государство устанавливает потолок — вычет можно получить с суммы взносов до 400 000 рублей в год. Все, что внесено сверх этого лимита, дополнительной налоговой льготой уже не облагается.

Одной из ключевых особенностей новой системы станет максимальное упрощение всех процедур. Власти учли опасения вкладчиков перед очередями и бумажной волокитой. Как поясняют специалисты, теперь львиную долю работы за человека сделают финансовые организации и налоговая служба.

"Примечательна тенденция к упрощению всей процедуры. Фонд, с которым заключен договор, самостоятельно передает сведения о поступивших взносах в налоговый орган. Затем гражданину остается лишь дождаться появления в личном кабинете налогоплательщика предзаполненного заявления и подтвердить содержащиеся в нем данные", — подчеркивает доцент кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Размер реального возврата "на руки" будет зависеть от двух факторов: объема внесенных на счет средств и налоговой ставки конкретного человека. Участник программы, вносящий крупные суммы и уплачивающий налог по повышенной ставке, получит более весомую компенсацию, в то время как при скромных взносах возврат будет пропорционально меньше, - сообщает АиФ-Тюмень.