Обновлённый ГОСТ на парикмахерские услуги вступит в силу в 2026 году

1 декабря 2026 года в России начнет действовать обновленный ГОСТ на парикмахерские услуги. Для детей младше 14 лет запретят обрезной маникюр, наращивание ногтей и покрытие гель-лаком. Терапевт Алла Лебедева считает, это связано с уязвимостью детского организма.

"Такие процедуры могут травмировать зону роста ногтя и в будущем навсегда сделать их волнистыми и ломкими. Беспокоит и то, что сегодня наблюдается тенденция: девочки младше 14 лет все чаще наращивают ногти. Для такого активного возраста — это повышенная травмоопасность", — поясняет Алла.

Некоторые компоненты гель-лаков и материалов для наращивания содержат полимеры и другие химические вещества, которые создают на ногте плотное покрытие. У детей это может вызвать дистрофию пластины — они начинают слоиться и желтеть, - сообщает АиФ-Тюмень.

"Иммунная система ребенка более чувствительна, поэтому высок риск аллергических реакций", — объясняет Лебедева.