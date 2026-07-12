Специалисты объяснили, почему начинать копить и инвестировать можно при любом доходе

Как превратить учет расходов в эффективный инструмент накопления и почему правило "плати себе первому" работает эффективнее жестких ограничений, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Тюменцам рекомендуют в течение нескольких месяцев фиксировать все расходы через банковские приложения или таблицы, чтобы выявить скрытые "утечки" бюджета, такие как неиспользуемые подписки или импульсивные покупки в маркетплейсах. При этом копить "просто так" психологически сложнее, поэтому важно ставить конкретные и осязаемые цели, будь то подушка безопасности на полгода жизни или первый взнос на жилье.

"Одной из самых действенных методик является правило "плати себе сначала", — отмечает Дмитрий Морковкин. — Сразу после получения любого дохода необходимо откладывать фиксированную сумму или определенный процент, например, 20%, на отдельный счет, и только оставшиеся средства распределять на текущие нужды. Это гораздо эффективнее, чем попытка сохранить то, что останется в конце месяца".

Для управления повседневным бюджетом специалист советует использовать правило "50/30/20", где половина дохода уходит на обязательные платежи, 30% — на желания и хобби, а 20% — на сбережения и закрытие долгов. Также действенным остается проверенный временем "метод конвертов", помогающий строго разграничить категории трат и не выходить за установленные лимиты. Чтобы минимизировать соблазны, стоит настроить автоматические переводы на накопительный счет в день зарплаты и придерживаться "правила 24 часов", давая себе время на раздумья перед любой спонтанной покупкой.

"Простой анализ расходов на кофе навынос или обеды вне дома показывает, что даже 300–500 рублей в день превращаются в 6–10 тысяч рублей в месяц, часть из которых могла бы стать основой вашего капитала", — подчеркивает Дмитрий Морковкин. Кроме того, эксперт призывает провести ревизию тарифов на связь, отказаться от лишних подписок и не посещать интернет-магазины без четкого списка покупок.

Выбирая инструменты для хранения средств, лучше отдавать предпочтение банковским вкладам и накопительным счетам, которые сегодня предлагают доходность от 6% до 11%, - сообщает КП-Тюмень.