Тюменский офтальмолог рассказала, как защитить глаза от яркого солнца

Заведующая диагностическим центром Тюменского областного офтальмологического диспансера Елена Цыбизова объяснила, как ультрафиолет влияет на глаза и как правильно выбрать солнцезащитные очки.

По оценке Всемирной организации здравоохранения, избыточное воздействие ультрафиолета может быть причиной до 10% случаев катаракты. – Ультрафиолетовое излучение действует на глаза как остро, так и постепенно. После интенсивного воздействия может возникнуть фотокератит или фотоконъюнктивит – своего рода солнечный ожог роговицы и конъюнктивы.

Особенно высок риск возле воды, на светлом песке, в горах и на снегу, где ультрафиолет дополнительно отражается от поверхности, – объяснила Елена Цыбизова.Врач отметила, что организм имеет природные механизмы защиты от яркого света: надбровные дуги, ресницы и брови уменьшают попадание прямого света, зрачок сужается, а хрусталик поглощает основную часть УФ-излучения. Однако природной защиты не всегда достаточно.

Главный критерий выбора очков – не цена и не цвет линз, а наличие маркировки "UV400" или "100% защита от UVA и UVB". Такие очки блокируют практически весь вредный спектр. Важно, чтобы они плотно прилегали к лицу. – Исследования показывают, что увеличение времени на улице снижает вероятность появления близорукости у детей. Взрослым дневные прогулки полезны как возможность регулярно переключать взгляд с близкого расстояния на дальнее, снижать непрерывную экранную нагрузку и поддерживать нормальный суточный ритм, – добавила Елена Цыбизова.