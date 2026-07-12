Родителям посоветовали внимательно изучать договоры при трудоустройстве подростков

Трудовой кодекс защищает несовершеннолетних сотрудников больше, чем взрослых. Эксперты призывают тюменских родителей внимательно читать договоры при трудоустройстве детей (если они вообще заключаются). К тому же многие работодатели "забывают" о сокращенном графике, - сообщает КП-Тюмень.

"Дети могут уделять подработке не более 24 часов в неделю, если им нет 16 лет, и не более 35 часов, если они старше. Дневная норма — от 4 до 7 часов в зависимости от возраста. Юного сотрудника категорически нельзя заставлять работать сверхурочно или отправлять в командировки. Запрещены и любые работы, связанные с переноской тяжестей — например, на стройке подростку разрешены только легкие виды деятельности", - уточнил юрист Евгений Головин.