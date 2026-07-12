В Тюмени отменили проведение "бомж-тура" для состоятельных участников

Организатор "Бомж-тура" Федор Цветков заявил, что никто из потенциальных клиентов так и не решился на участие.

Ранее сообщалось о запуске необычного трехдневного тура, предлагавшего обеспеченным гражданам, чиновникам и политикам погрузиться в жизнь бездомных. Стоимость участия должна была составить 200 тысяч рублей. Позднее цена была снижена до 150 тысяч рублей за трехдневную программу, также появился бюджетный вариант — однодневный тур за 20 тысяч рублей.

По словам организатора, подобные однодневные туры уже существуют в Москве, однако в Тюмени проект не нашел отклика у целевой аудитории.

Идея "Бомж-тура", разработанная жителем поселка Усть-Юган (ХМАО), специализирующимся на экотуризме, вызвала широкий общественный резонанс осенью 2025 года, - уточняет Вслух.ру.

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