Эксперты объяснили причины участившихся ураганов и смерчей этим летом

Ураганные ветры или даже смерчи случаются этим летом. Некоторые городские жители думают, что им стихия не страшна, так как многоэтажки "разбивают" воздушные воронки.

Но вопреки распространенному мнению, высотные здания не могут отменить физику грозовой ячейки. Хотя дома и способны незначительно исказить поток воздуха у поверхности, они не в силах остановить глобальный атмосферный процесс, - сообщает Мегатюмень.

"Городская застройка не исключает возникновение смерчей. Да, современные бетонные лабиринты могут исказить поток у земли, но они не отменяют физику грозовой ячейки. Смерчи проходят и через города. Например, в Благовещенске смерч повредил здания, автомобили и линии электропередачи", — отметил физик Анатолий Подыман.