Дом-мечта: один клик — и всё под контролем

Кирилл Найданов с семьей недавно переехал в собственный дом. Впереди масштабный ремонт с привлечением команды строителей. Мужчина сразу задумался, как следить за бригадой пока он находится на работе, а жена занимается ребенком. Решение оказалось современным и простым — система умного видеонаблюдения от "Ростелекома".

Кирилл Найданов, пользователь услуги:

Ремонт — всегда стресс: переживаешь за каждый шов, закрытые окна и дисциплину мастеров. Настройка цифровых помощников заняла несколько минут: распаковал, выбрал нужные точки обзора, подключил камеры к Wi-Fi — система заработала. Никаких проводов под потолком. Теперь я открываю мобильное приложение и смотрю прямой эфир дистанционно, даже находясь далеко. Если нужно, то через динамик камеры напоминаю бригаде о задачах. Это не контроль ради контроля — это экономия нервов и времени.

Для хозяев дома система видеонаблюдения стала личным бытовым помощником, закрывая сразу несколько задач. Например, она позволяет контролировать даже мелкие детали. Благодаря четкой картинке Кирилл может приблизить кадр и внимательно рассмотреть, ровно ли легла плитка, а также проверить качество покраски откоса. Система работает даже в полной темноте благодаря инфракрасной подсветке, что делает ее незаменимой в любое время суток. А еще технология легко масштабируется под новые жизненные этапы. Найдановы уже планируют использовать видеонаблюдение для присмотра за дочерью Софией, когда она пойдет в школу.

Дмитрий Пампушка, директор по работе с массовым сегментом филиала в Тюменской и Курганской областях компании "Ростелеком":

Современные системы видеонаблюдения становятся все более востребованными у владельцев частных домов. В Тюменской области уже более шести тысяч семей активно используют интеллектуальные камеры для повышения уровня безопасности в жилье. Мы готовы предложить оптимальное решение, соответствующее вашим потребностям и бюджету — от базовых моделей до передовых устройств с расширенным функционалом. Интуитивно понятное управление осуществляется через мобильное приложение "Умный дом", гарантируя моментальное оповещение о любой зафиксированной камерой подозрительной активности в зоне наблюдения на смартфон абонента.

Интеллектуальные камеры в частном доме — это не только защита. Гаджеты становятся "глазами и голосом" владельцев жилья там, где их физически нет. Более 1 000 000 устройств домашнего облачного видеонаблюдения уже стали надежными помощниками в квартирах и домах российских семей, помогая управлять бытом в один клик.