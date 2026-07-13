Онлайн‑торговля задает правила

Рынок электронной торговли уверенно перехватывает лидерство у традиционной розницы — и финансовые институты вынуждены оперативно подстраиваться под новые реалии. По оценкам экспертов, маркетплейсы сегодня стали главной торговой площадкой для малого и среднего бизнеса: на Ozon, Wildberries и Яндекс Маркете работают уже сотни тысяч предпринимателей, а их число продолжает расти.

Этот сдвиг в структуре торговли меняет не только привычки покупателей, но и экономику самого бизнеса. Выход на онлайн‑площадки даёт доступ к широкой аудитории, однако сопровождается серьёзным ростом издержек: логистика, продвижение, финансовые операции заметно "съедают" прибыль. В этих условиях селлеры переходят на инструменты, позволяющие экономить ресурсы и автоматизировать процессы.

Старший вице-президент, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития ВТБ Юлия Копытова:

снижение фиксированных расходов и переход от ручного управления продажами к автоматизированной аналитике помогают предпринимателям принимать более обоснованные решения именно тогда, когда маржинальность под давлением. Ситуация формирует новые тенденции в финансовых сервисах. Спрос рождает предложения специальных условий расчётно‑кассового обслуживания для продавцов маркетплейсов и профильный комплекс: анализ спроса и конкурентов, расчёт поставок, управление продвижением и автоматическое изменение цен.

Такой подход закрывает самые острые потребности онлайн‑бизнеса и помогает предпринимателям эффективнее управлять выручкой. Появление узкоспециализированных решений отражает и усиление конкуренции на маркетплейсах, считают в ВТБ.

Фактически рынок подтверждает: онлайн‑торговля не просто дополняет традиционную розницу, а формирует новые стандарты ведения бизнеса.