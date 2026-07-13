Трасса Екатеринбург – Тюмень в районе Талицы остается закрытой для транспорта из-за паводка

На автодороге Р-351 Екатеринбург – Тюмень сохраняются ограничения движения из-за паводковой ситуации на реке Юрмыч, сообщает "Уралуправтодор".

На участке трассы Екатеринбург – Тюмень в Талицком округе (207-й км) сохраняется критическая паводковая ситуация, вызванная интенсивным подъемом уровня воды в реке Юрмыч. Подрядчики оперативно ликвидировали последствия размыва дорожного полотна на 196-м км. Работы по восстановлению проезжей части, включая отсыпку скальным грунтом, успешно завершены.

Однако в связи с продолжающимся переливом воды через дорожное полотно на 207-м км данной трассы, а также с начавшейся эвакуацией жителей села Горбуновское движение всех видов транспорта на участке с 196-го км по 210-й км автомобильной дороги Р-351 временно перекрыто.

Объездной маршрут - по следующей схеме:

• Съезд с автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург – Тюмень на 140-м км.

• Далее движение осуществляется по направлению через населенные пункты Камышлов – Далматово – Исетское.

• Возвращение на автомобильную дорогу Р-254 "Иртыш" (подъезд к г. Тюмень) на 123-м км.

Водителям настоятельно рекомендуется учитывать данную информацию при планировании маршрута, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков.