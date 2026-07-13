СвЖД пополнила бюджет Тюменской области на 1,1 млрд рублей

За первое полугодие 2026 года СвЖД выплатила в региональные и местные бюджеты 7,1 млрд рублей налогов, что на 12% больше, чем в аналогичном периоде 2025-го, сообщили в компании.

"В бюджеты регионов перечислено: 3,1 млрд рублей - Свердловской области; 1,4 млрд рублей - Пермского края; 1,1 млрд рублей - Тюменской области; 1,3 млрд рублей - ХМАО; 0,2 млрд - ЯНАО", - указано в сообщении.