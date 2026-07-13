СвЖД пополнила бюджет Тюменской области на 1,1 млрд рублей

13:34 13 июля 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

За первое полугодие 2026 года СвЖД выплатила в региональные и местные бюджеты 7,1 млрд рублей налогов, что на 12% больше, чем в аналогичном периоде 2025-го, сообщили в компании.

"В бюджеты регионов перечислено: 3,1 млрд рублей - Свердловской области; 1,4 млрд рублей - Пермского края; 1,1 млрд рублей - Тюменской области; 1,3 млрд рублей - ХМАО; 0,2 млрд - ЯНАО", - указано в сообщении.

Теги: СвЖД , бюджет , налоги
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2026