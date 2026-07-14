Участок улицы Горького в Тюмени закроют для проезда на две недели

В связи с выполнением работ по реконструкции участка трубопровода тепловой сети с 27 июля по 10 августа будет прекращено движение транспорта на пересечении улиц Максима Горького и Фабричной.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения, соблюдать Правила дорожного движения РФ. Возможные маршруты объезда: Холодильная, Мельничная, Республики, предупреждают в д епартаменте дорожной инфраструктуры и транспорта города.