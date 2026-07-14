На Ямале решили поэкспериментировать с работой отделений Почты РФ

В ЯНАО протестируют новые графики работы почтовых отделений - идею предложила Анастасия Кабирова из Ямальского района через проект "Ямал-100", а депинформтехнологий и "Почта России" её поддержали.

Графики поменяют в нескольких населённых пунктах - время обслуживания передвинут на вечернее время и обеденные часы. Если пилот окажется успешным, подобный график работы может стать новой нормой для сельских почтовых отделений округа, сообщают в региональном правительстве.