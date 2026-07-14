Олимпийская чемпионка Галина Куклева скончалась в Тюмени на 54-м году жизни

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В ночь на 14 июля перестало биться сердце олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта России Галины Куклевой. Соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и ученикам Галины Алексеевны выразили Союз биатлонистов России, Тюменская областная федерация лыжных гонок и биатлона и ее председатель Светлана Иванова, спортшкола имени Луизы Носковой.

Галина Куклева родилась 21 ноября 1972 года в Ишимбае. Её спортивный путь стал образцом целеустремлённости и преданности делу: начав с юношеских побед, она уверенно вошла в элиту мирового биатлона. Триумф Галины Алексеевны на Олимпиаде в Нагано в 1998 году стал одним из самых ярких и драматичных моментов в истории российского биатлона. В спринте на 7,5 км она завоевала золото, опередив соперницу всего на 0,7 секунды — эта победа запомнилась всем не только напряжённой борьбой, но и искренними эмоциями спортсменки на пьедестале.

На счету Галины Куклевой — не только олимпийское золото, но и многочисленные награды чемпионатов мира и Европы, а также победы на этапах Кубка мира. Она трижды становилась чемпионкой мира в эстафетных гонках, демонстрируя не только личное мастерство, но и умение быть надёжной частью команды. Всего в её активе — 23 победы на этапах Кубка мира, из них 9 — в личных гонках.

Завершив спортивную карьеру в 2003 году, Галина Алексеевна не ушла из спорта, а посвятила себя воспитанию новых поколений атлетов. Она работала в Тюменском государственном университете, передавая свой опыт и знания молодым спортсменам, была наставником и примером для многих. Её вклад в развитие биатлона в Тюменской области и в России в целом невозможно переоценить: она не просто делилась техническими приёмами, но прививала юным спортсменам понимание того, что настоящий чемпион — это прежде всего человек с сильным характером и высокими моральными принципами.

За свои достижения Галина Куклева была удостоена высоких государственных наград, включая Орден Почёта и медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Она была почётной гражданкой родного Ишимбая, и для земляков оставалась не просто прославленной спортсменкой, а человеком, который никогда не забывал свои корни и всегда стремился помогать родному краю.

В СБР подчеркивают, что жизненный путь Галины Алексеевны — образец преданности спорту и служения своему делу. Память о Галине Куклевой навсегда останется в сердцах коллег, спортсменов и болельщиков, её достижения будут вдохновлять новые поколения российских биатлонистов.