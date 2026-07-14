Более 6,5 тысяч зрителей привлек фестиваль "Лето в Тобольском кремле"

XVII музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле" проходил с 4 по 11 июля, в этом году фестиваль собрал более 6,5 тысяч зрителей, коллективы Тюменской филармонии в течение недели выступали в разных локациях Тобольска, два главных концерта с участием приглашенных звезд эстрады и мировой оперной сцены прошли на Красной площади, сообщили в ТКТО.

Самым ярким событием стало закрытие фестиваля - 11 июля на сцену вышли Тюменский филармонический оркестр и певица Ёлка. Вместе они представили публике не только полюбившиеся хиты, но и новые композиции, которые благодаря оркестровой аранжировке обрели особую выразительность и глубину.

Андрей Пантелеев, заместитель губернатора Тюменской области:

Это настоящая магия, удивительный творческий союз Тюменского филармонического оркестра и талантливой исполнительницы Ёлки. Когда приехала Лиза, она сразу призналась на репетиции: "У меня мурашки по коже". И эта невероятная энергетика выплеснулась со сцены в зал. Мы видели, как люди отказывались уходить даже после окончания программы. Это было прекрасное слияние симфонического звучания и эстрадной энергетики. Лиза, выражаю искреннюю благодарность за оказанное доверие. Для нас огромная честь стать частью вашего творчества, украсить его своим участием и подарить эти эмоции всем зрителям.

Время проведения музыкального фестиваля в городе и округе совпало с другими масштабными мероприятиям, что позволило разнообразить досуг как туристам, так и местным жителям отметил Петр Вагин, глава города Тобольска:

Тобольск давно перестал быть просто точкой на карте для экскурсии или разового концерта. "Лето в Тобольском кремле" превратилось в масштабную мозаику самых разных мероприятий: к программе добавились фестиваль "Стальной характер", историческая реконструкция на Абалакском поле, гонки на лыжероллерах у подножия холма, а всё это было щедро приправлено фестивалями сибирской кухни. Но главной оценкой нашего труда стало то, что еще за много недель до фестиваля все номера в гостиницах были раскуплены, а рестораны переполнены. Уверен, что каждый из нас увезет из Тобольска его прекрасную частицу.

Для филармонического оркестра огромная честь — выступать со звездами отечественной эстрады, отметил Юрий Медяник, художественный руководитель фестиваля:

Концерт с Ёлкой был потрясающим, она обладает колоссальной энергетикой, и, я надеюсь, нам удалось передать этот заряд в зал. Как художественный руководитель коллектива, я считаю своей важнейшей задачей сохранять исходное звучание артистов, которых мы приглашаем к совместному музицированию. Очень легко, к сожалению, испортить хорошо известные всем композиции, добавив в них что-то слишком свое. Мы академические музыканты, стараемся подходить к этому процессу максимально деликатно. Моя главная цель при создании аранжировок и оркестровок заключается не просто в том, чтобы не навредить оригинальному материалу, но и органично дополнить его там, где наше участие действительно необходимо.

О своих впечатлениях журналистам рассказала и Елка:

Для меня это первый опыт такой масштабной, колоссальной работы и глубокого творческого сотрудничества. Конечно, мечта каждого артиста услышать свои песни в таком исполнении, но скажу вам честно: я считаю, что до такого уровня нужно по-настоящему дорасти. Поэтому мне кажется, что всё произошло вовремя: в нужном месте и в нужный час. На репетициях я получила невероятное удовольствие! Этот концерт стал для меня определенным этапом, четкой ступенькой в моей творческой истории. И я на нее дерзнула шагнуть. Спасибо вам огромное за оказанное доверие, для меня это настоящая честь.

Елена Бельская, директор по взаимодействию с органами государственной власти и реализации социально-экономических проектов "ЗапСибНефтехим" подчеркнула значимость фестиваля: