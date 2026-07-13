Андрей Артюхов поздравил победителей "Инженерного резерва России"

В лагере "Ребячья республика" прошёл заключительный этап Всероссийского конкурса научно-технических работ "Инженерный резерв России", который в десятый раз собрал талантливых школьников со всей страны. Его организует Тюменский индустриальный университет в рамках "Школы инженерного резерва", которая действует на базе вуза с 2016 года.

За прошедшие годы конкурс стал значимой площадкой для выявления и поддержки учащихся, проявляющих интерес к инженерии, проектной деятельности и современным технологиям. В состав жюри входят ведущие специалисты и руководители нефтегазовых, инженерных, строительных и технологических предприятий.

В минувшие выходные прошло подведение итогов и награждение победителей. В торжественной церемонии принял участие первый заместитель председателя Тюменской областной думы, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов. Законодатель отметил, что 148 учащихся из 13 регионов России в течение смены в "Ребячьей республике" проходили обучение, организованное при участии ведущих компаний, создавали собственные проекты по четырем направлениям.

"Участники конкурса – школьники, имеющие достижения в области точных наук и научно-технического творчества. Конкурс направлен на выявление талантливой молодежи и мотивацию учеников к выбору инженерных профессий. Подготовка инженерных кадров – стратегическое звено в реализации национальных проектов технологического развития страны", - подчеркнул Андрей Артюхов.

Школьники соревновались по четырём направлениям: "Архитектура и строительство", "Инженерные технологии", "Нефтегазовое дело", "Цифровые технологии". Участники изучали современные инженерные и цифровые технологии, работали над собственными проектами, посещали мастер-классы и экскурсии от индустриальных партнёров.

16 команд презентовали свои работы. К примеру, архитекторы создали проект "умной" остановки, обеспечивающей пассажирам комфорт независимо от погодных условий. В категории "Нефтегазовое дело" была представлена инновационная методика избирательного извлечения галогенов, щелочных и щелочноземельных металлов из подземных рассолов.

В результате в номинации "Лучшее архитектурное решение" победила команда "Всепогодник", "Лучшее инженерное решение" – команда "ОптоЧек", "Лучшее цифровое решение" – команда "Фотодом", "Лучшее нефтегазовое решение" – команда "Дети нефти".

Победителем конкурса в младшей возрастной категории стала команда "НейроСлайд" – направление "Инженерные технологии", а в старшей команда "Исток" по направлению "Архитектура и строительство".

По словам ректора ТИУ Юрия Клочкова, все представленные проекты заслуживают внимания, их можно воплотить в жизнь. "У нас талантливая молодежь, мы должны помочь ей реализовать свой потенциал. Перед нами инженерный кадровый резерв, пройдет совсем немного времени, и ребята придут на производства, где их очень ждут", - отметил Клочков.