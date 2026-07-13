В Тюмени начали снова следить за подъемом воды в Туре

Публикацию данных об уровне воды в реке Тура в Тюмени с 9 июля возобновил официальный чат-бот Тюменской области "Паводок.Инфо" и региональный геопортал.

"Сообщаем о возобновлении информирования об уровне воды на реке Тура. Спасибо, что Вы с нами. Оставайтесь на связи", - говорится в сообщении бота.

По данным бота и геопортала, за минувшие сутки Тура прибыла на 10 см - до 660 см. Критическая отметка опасного явления в городе - 850 см.

В весеннее половодье Тура затапливала первый ярус набережной, в июне после схода воды ее почистили от мусора и ила, теперь вода вернулась вновь. Виной тому проливные дожди.