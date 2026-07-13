День югорских СМИ начнут отмечать в ХМАО с 2027 года

Губернатор Югры Руслан Кухарук на праздновании 95-летнего юбилея старейшей газеты округа "Новости Югры" поддержал инициативу журналистов учредить День югорских СМИ и приурочить его к 7 июля – дню выхода первого номера газеты "Ханты-Манчи Шоп (Шой)" (тогда она так называлась).

По мнению Руслана Кухарука, такой день подчеркнет значимость труда работников медиа и станет поводом ежегодно чествовать тех, кто ежедневно трудится над созданием новостей.

Первым из тюменских регионов День средств массовой информации ввел Ямал. Там с праздник учрежден в 1998 году и объединяет сотни профессионалов, включая редакции печатных изданий, электронных медиа, телерадиокомпаний и информационных агентств региона. Отмечается он 19 апреля.