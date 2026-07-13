Водитель в селе Исетское сбил насмерть перебегавшего дорогу ребенка

13 июля на улице Первомайская в селе Исетское произошло ДТП, в котором погиб 8-летний ребенок - на него наехал водитель ВАЗ-2107, когда он перебегал проезжую часть в неположенном месте.

На место ДТП выехал прокурор Исетского района Артем Морозов, провожится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль, сообщили в облпрокуратуре.