Водитель в селе Исетское сбил насмерть перебегавшего дорогу ребенка

17:46 13 июля 2026
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13 июля на улице Первомайская в селе Исетское произошло ДТП, в котором погиб 8-летний ребенок - на него наехал водитель ВАЗ-2107, когда он перебегал проезжую часть в неположенном месте.

На место ДТП выехал прокурор Исетского района Артем Морозов, провожится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.  Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль, сообщили в облпрокуратуре.

Теги: ДТП
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