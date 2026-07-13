В Тобольске открыли обновленный офис Сбера

Обновлённый офис Сбера открылся в Тобольске в торгово-развлекательном центре "Жемчужина Сибири" по адресу: 7-й микрорайон, дом 30. Пространство офиса стало функциональнее и комфортнее для посетителей.
В офисе установлены современные банкоматы, с помощью которых можно снять и внести наличные, оплатить услуги, налоги и связь, перевести деньги. Удобная и безопасная авторизация доступна по улыбке (биометрия), банковской карте (бесконтактно), смартфону (NFC) или QR-коду. Также устройства оснащены шрифтом Брайля и функцией сурдоперевода.
Клиентам офиса доступен бесплатный Wi-Fi, а в зале предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств. Юные посетители могут провести время в уютной игровой зоне, пока родители решают финансовые вопросы.
График работы офиса:
понедельник-пятница – с 09:30 до 18:30 часов;
суббота, воскресенье – выходной.
Зона самообслуживания работает с 09:30 до 22 часов.
Анастасия Грецова, заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
Сбер продолжает обновлять свои офисы в Тюменской области. Главная цель трансформации — создать среду, где финансовые вопросы решаются быстро и без барьеров, а время ожидания проходит с пользой и удовольствием. В Тобольске мы уже завершили ремонт двух из трех офисов: обновленные пространства открыты для клиентов в торгово-развлекательных центрах "Жемчужина Сибири" и "Европа". Приглашаем жителей и гостей города оценить изменения и воспользоваться сервисами банка.
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