Трассу Екатеринбург – Тюмень в Свердловской области открыли для проезда

13 июля с 19:10 на 196-м км автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург – Тюмень организован перепуск движения. В направлении на Тюмень и обратно оно осуществляется с перестроением на полосу встречного движения, а в направлении на Екатеринбург движение организовано по одной полосе. Вместе с тем на км 207 движение идет по одной полосе в оба направления (левые полосы), сообщили в ФКУ "Уралуправтодор".

Напомним, 11 июля в деревне Кокуй (Талицкий округ) из-за обильных осадков произошёл размыв плотины с последующим сбросом потока воды, что повлекло к резкому поднятию уровня воды Кокуйского водохранилища на реке Юрмыч вблизи км 196 трассы Р-351 Екатеринбург – Тюмень, подмыванию земляной насыпи водопропускной трубы с дальнейшим разрушением дорожного полотна.

Для безопасности в этот же день на участке ввели временное ограничение движения для всех видов транспортных средств и организовали объезд. При этом на отрезке с 196-го по 210-й км, вблизи поселка Троицкий (Талицкий округ) движение было полностью закрыто. Данные меры были вызваны переливом воды через дорожное полотно на км 207 и размывом проезжей части на 196 км.

На восстановлении проезжей части задействовали более 30 единиц дорожной техники, размытый участок отсыпали скальным грунтом.

ФКУ "Уралуправтодор" просит водителей учитывать данную информацию, заблаговременно планировать свой маршрут, строго следовать указаниям временных дорожных знаков и быть предельно внимательными.