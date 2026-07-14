Прощание с Галиной Куклевой пройдет в ТюмГУ 16 июля

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Олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева многие годы работала в ТюмГУ, она профессор кафедры технологий физкультурно-спортивной деятельности Института физической культуры, сообщили в вузе,

"Как блестящий наставник Галина Алексеевна щедро делилась своим уникальным опытом с молодыми спортсменами, формируя не только их мастерство, но и характер. Она учила не просто побеждать, а достойно преодолевать испытания — и в гонке, и в жизни. Её лекции и тренировки становились настоящими уроками целеустремлённости", - отмечается в сообщении.

Ректор ТюмГУ Иван Романчук:

Галина Алексеевна — легенда российского биатлона, звезда мирового уровня. ТюмГУ всегда гордился, что Куклева выбрала именно наш университет для продолжения спортивной карьеры в качестве педагога, наставника, тренера. Галина Куклева стала знаковой фигурой для воспитания спортсменов высоких достижений, для развития массового спорта, своим примером она демонстрировала преданность большому биатлону. Её любовь к спорту является ярким примером служению России. Для коллектива университета уход из жизни великой чемпионки большая утрата. Слова глубокого соболезнования родным и близким Галины Куклевой. Будем помнить.

Прощание с Галиной Алексеевной Куклевой пройдет 16 июля с 11 до 12 часов в Институте физической культуры. По данным РИА Новости, похоронят спортсменку на ее родине, в Ишимбае.